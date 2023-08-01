В Самарской области прокуратура проводит проверку после ДТП, в котором погибла маленькая девочка

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Фото: прокуратура СО

В Самарской области вечером в понедельник, 31 июля 2023 года, стало известно о страшной смертельной аварии. Из-за столкновения двух легковых автомобилей погибла маленькая девочка.

Согласно данным МЧС России по Самарской области, авария произошла на территории СНТ «Зеленая даль 1». Водитель «ВАЗ – 211440» нарушил правило расположения машины и выехал на обочину. Автолюбитель не справился с управлением, врезался в автомобиль «ВАЗ – 21074», после чего съехал в кювет. В результате столкновения, пассажир «ВАЗ – 211440» - 12-летняя девочка скончалась на месте происшествия.

После ДТП сотрудники прокуратуры взяли под контроль ход доследственной проверки, организованной следственным органом. Кроме того, начата проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.