Городские власти обсудили реализацию национальных проектов в Самаре

В Самаре строятся новые дошкольные учреждения. Фото: администрация Самары

В понедельник, 31 июля, власти Самары обсудили ход реализации национальных проектов в городе в первом полугодии 2023 года. Об этом речь шла на совещании в городской администрации.

— Нацпроекты стали самой масштабной госпрограммой за последние 30 лет. Мы очень тщательно следим за ходом исполнения программ и достижением целевых показателей, — сказала мэр.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в Самаре обновляют 42 участка автомобильных дорог общей протяженностью более 42,7 км. Ремонтные работы уже завершили на 34 участках. По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Самаре благоустраиваются общественные и 51 дворовая территории.

Ведется работа и в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». Так, в Самаре завершается строительство детского сада на 240 мест в Промышленном районе и идет капитальный ремонт здания детского сада на 125 мест в Кировском районе.

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