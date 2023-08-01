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НовостиОбщество1 августа 2023 4:04

Городские власти обсудили реализацию национальных проектов в Самаре

В 2023 году в Самаре идет реализация десяти нацпроектов
Ирина СИНЕГУБОВА
В Самаре строятся новые дошкольные учреждения.

В Самаре строятся новые дошкольные учреждения.

Фото: администрация Самары

В понедельник, 31 июля, власти Самары обсудили ход реализации национальных проектов в городе в первом полугодии 2023 года. Об этом речь шла на совещании в городской администрации.

— Нацпроекты стали самой масштабной госпрограммой за последние 30 лет. Мы очень тщательно следим за ходом исполнения программ и достижением целевых показателей, — сказала мэр.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в Самаре обновляют 42 участка автомобильных дорог общей протяженностью более 42,7 км. Ремонтные работы уже завершили на 34 участках. По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Самаре благоустраиваются общественные и 51 дворовая территории.

Ведется работа и в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». Так, в Самаре завершается строительство детского сада на 240 мест в Промышленном районе и идет капитальный ремонт здания детского сада на 125 мест в Кировском районе.

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