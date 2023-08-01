В Самаре многие горожане уверены, что идеальный отпуск должен длиться дольше 4 недель

Горожане рассказали про свой идеальный отдых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, каким должен быть идеальный отпуск. Горожане приняли участие в опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, лишь 4% самарцев считают, что для идеального отпуска достаточно и 10 дней. По мнению 16% респондентов, чтобы полноценно отдохнуть – нужно две недели. Каждому пятому необходимо три недели, а 28% - четыре недели. В том, что идеальный отпуск должен длиться больше 28 дней, убежден каждый четвертый опрошенный.

При этом, специалисты отмечают, что тем, кому для отдыха хватает коротко отпуска, больше среди опрошенных до 34 лет. Чем выше доход горожан, тем больше они хотели бы отдыхать.