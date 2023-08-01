В Самарской области проходят слеты юнармейцев и волонтеров Победы

Молодых людей познакомят с основами военной, топографической и тактической подготовки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 31 июля по 5 августа в Самарской области будут проходить слеты для юнармейцев и волонтеров Победы в рамках патриотического проекта «Vремя отважных». В молодежном центре «Лесная сказка» соберутся около 500 участников в возрасте от 14 до 35 лет.

Молодых людей познакомят с основами военной, топографической и тактической подготовки, обучат социальному проектированию. Также каждый сможет получить навыки управления беспилотниками и встретиться с представителями ВС РФ и участниками СВО.

В рамках проекта предусмотрены областной слет юнармейцев Самарской области, военно-тактическая игра, обучающие курсы «ZOV Отечества», слет для «Волонтеров Победы». В течение трех дней юнармейцы научатся оказанию первой медицинской помощи, выживанию в экстремальных условиях и ориентировке на местности.

Помимо этого, молодые люди изучат основы создания и продвижения патриотических проектов в социальных сетях, проведения репортажей и ведения блогов.

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