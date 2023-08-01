В Самарской области пенсионерка перевела мошенникам почти 1 млн рублей

Пенсионерка стала жертвой мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Октябрьске Самарской области местная жительница стала жертвой мошенников. Женщине стали поступать настойчивые звонки на сотовой телефон.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, пенсионерке стали поступать настойчивые звонки с неизвестного московского номера. Мужской голос довольно убедительно представился менеджером финансовой организации. Он сообщил потерпевшей, что на нее пытаются оформить кредиты, чтобы не стать соучастницей операции, необходимо самостоятельно оформить денежный займ и перевести средства на «безопасный счет».

Женщина перевела мошенникам 930 тысяч рублей. После этого они перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.