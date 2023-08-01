Из Самарской области отправили 40 мигрантов, нарушивших законодательство

Нарушители вернулись домой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники правопорядка продолжают проводить проверки соблюдения миграционного законодательства. Только за минувшую неделю на родину отправили почти 40 мигрантов из бывших союзных республик.

По информации ГУФССП России по Самарской области, в конце июля приставы выдворили порядка 40 мигрантов, все они нарушили законодательство Российской Федерации. Именно это стало причиной привлечения их к административной ответственности и отправки обратно в родные страны. Вернуться в Россию они смогут только через 5 лет.

Всего с начала текущего года сотрудники службы судебных приставов выявили 44 граждан из различных стран, нарушивших миграционных закон. При этом, большую часть иностранцев отправили домой за собственный счет.