Мужчина погиб при пожаре в поселке Курумоч 31 июля

В поселке под Самарой горели заброшенное здание и надворные постройки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром в понедельник, 31 июля 2023 года, в поселке Курумоч Волжского района произошло ЧП. На улице Садовой, 83 вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 7:08. На улице Садовой горели неэксплуатируемое строение и надворные постройки. Площадь пожара составила 100 кв. м, - рассказали в оперативном ведомстве.

На место происшествия выезжали семь человек и две единицы техники. Во время тушения огня они нашли тело мужчины. Его личность уже установлена. Это 55-летний местный житель. Пожарные локализовали возгорание в 7:30, а полностью ликвидировали его в 7:58. Из-за чего вспыхнуло пламя, пока неизвестно. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

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