В Самарской области школу Жигулевска защищают от ежегодного затопления

В школе № 14 почти готовы первый и второй этажи. Фото: Илья Сухих

В городе Жигулевск Самарской области продолжается ремонт школ и детских садов. Глава города Илья Сухих проверил, как идут работы. Об этом сообщает официальный канал региона.

Так, в школе № 9 специалисты заканчивают устанавливать ограждение по всему периметру, а в пищеблоке плитку выложили уже на 95%. В здании осталось покрасить стены и смонтировать систему вентиляции, сейчас там работают электрики.

Чтобы предотвратить ежегодное затопление школы во время весенних паводков, вокруг школы ведутся работы по гидроизоляции фундамента. Также в течение недели устроят новый септик и завершат работы на торцевой части фасада.

А в школе № 14 почти готовы первый и второй этажи. Осталось сделать затирку швов на плитке и оставшиеся работы по монтажу системы отопления. Отмечается, что из-за поставщика задерживается установка окон.

Ремонт идет и в трех пищеблоках. В школе № 7 на улице Пирогова все готово на 95%, в детском саду «Красная шапочка» – на 80%. А вот пищеблок в детском саду «Иволга» в Яблоневом Овраге вызывает у главы города больше всего опасений. Мэр дал подрядчику неделю на выполнение работ, хотя он просил две.

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