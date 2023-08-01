В Самарской области пьяный молодой человек решил угнать оставленный велосипед

Подозреваемого задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местная жительница обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что из подъезда был украден велосипед.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, заявительница сообщила о краже спортивного велосипеда из подъезда многоквартирного дома. Материальный ущерб составил 6 тысяч рублей. Сотрудники полиции прибыли на месте и осмотрели территорию. Правоохранителям удалось выявить подозреваемого, им оказался 23-летний молодой человек.

Задержанный признался, что украл велосипед в состоянии алкогольного опьянения. Ранее парень не привлекался к уголовной ответственности. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».