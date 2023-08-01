В Самарской области девочки изготовили «Солнечного коня» во время мастер-класса

Участницы также вспомнили устойчивые выражения, пословицы и сказки о коне. Фото: модельная библиотека «Фолиант»

В Самарской области прошел мастер-класс «Солнечный конь». Его провели в тольяттинской модельной библиотеке «Фолиант» в рамках программы «Пушкинская карта».

— В русском фольклоре конь воплощает собой символ счастья. Вот и оберег «Солнечный конь», который делали девочки, привлекает в дом счастье, удачу, процветание, — рассказали в минкульте Самарской области.

Юные мастерицы сделали коня из лыка и красной нити. Участницы также вспомнили устойчивые выражения, пословицы и сказки о коне. Также для девочек включили казацкую песню и рассказали им, как наши предки почитали коня.

Напомним, до конца 2023 года в Самарской области откроют еще четыре модельных библиотеки, тогда их общее количество достигнет 32.

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