В Самарской области на трассах установят маячки-ловушки для водителей

На дорогах региона в 2023 году установят более 10 шериф-балок, имитирующих мигалки на машинах ДПС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на дорогах появятся технологии, позволяющие снизить вероятность ДТП. Дорожные условия в регионе не всегда позволяют уберечь водителей от аварий и наездов на пешеходов. Нововведения позволят снизить вероятность дорожных происшествий, сообщил начальник УГИБДД по Самарской области Юрий Некрасов.

В зонах наездов на пешеходов в Самарской области появятся зебры катафоты (светоотражатели), а также будут установлены более 10 шериф-балок на дорогах федерального и регионального значения, пишет 63.ру. Данные приборы, которые похожи на сигнальное устройство дорожного патруля, начинают работать в темное время суток и способствуют большему вниманию водителей к дороге и соблюдению ПДД.

Внедрение данных технологий на дорогах в Самарской области должно снизить количество происшествий. Также в регионе планируются и другие мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации

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