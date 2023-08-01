Самарцы смогут посетить пешеходные экскурсии, на которых узнают больше о городе

Горожанам расскажут про областную столицу

В Самаре местных жителей пригласили посетить музей им. Э. Рязанова. Горожане смогут больше узнать об областной столице.

По информации пресс-службы музея, 3 августа, в четверг, местных жителей пригласили посетить пешеходную экскурсию по дореволюционным конфетным фабрикам, кондитерских и магазинам. Также самарцы смогут отыскать следы дореволюционного мира сладостей в современном городе. Место сборы группы: музея Э.А. Рязанова, 3 августа, в 18:30. Цена билета – 350 тысяч рублей, продолжительность – 1,5 часа.

Еще одна лекция поможет познакомиться с меню буфетов Струковского сада. Самарцы узнают, сколько копеек стоил бутерброд или прохладительный напиток. Место проведения Музей Э.А. Рязанова, 5 августа 2023, в 16:30. Цена билета – 200 рублей. Обязательна предварительная запись.