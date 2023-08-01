Власти Самары выделят 2 млн рублей на женскую гимназию при Иверском монастыре

Размер субсидии составит 2 миллиона рублей. Фото: Иверский женский монастырь Самары

«Самарской епархии русской православной церкви» предоставят средства из резервного фонда правительства Самарской области для строительства женской гимназии при Иверском монастыре. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Согласно документации, в 2023 году будет предоставлена субсидия в целях частичного финансового обеспечения затрат на проектирование гимназии. Ее размер составит 2 миллиона рублей.

Постановление вступило в силу со дня официального опубликования. Напомним, первая в Самаре православная женская «Иверская гимназия» уже провела набор в 1 класс на 2023-2024 учебный год. Занятия будут проводиться с 1 сентября этого года

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