В Самарском университете прошли международные летние школы для студентов из Китая

В образовательных проектах приняли участие 37 студентов из Северо-Западного политехнического университета Китая / Фото: Самарский университет

В Самарском университете имени академика С.П. Королева вновь прошли международные образовательные летние школы. В них приняли участие 37 студентов из Северо-Западного политехнического университета Китая. Это одно из ведущих в КНР вузов в области авиационной, космической и морской инженерии.

В Самаре для гостей из Поднебесной была предусмотрена как образовательная, так и обширная культурная программа. В рамках трех летних школ, которые организовал центр международных краткосрочных образовательных программ университета, они изучали русский язык и культуру, вникали в тонкости проектирования и эксплуатации авиатехники и двигателей для летательных аппаратов, а также узнали много нового о производстве и испытании авиадвигателей.

– Мы очень ждали приезда иностранных студентов и надеемся, что это хорошее начало после долгого перерыва, – поделилась директор Центра Екатерина Блинова.

В рамках культурной программы студенты из Китая познакомились с достопримечательностями Самары. Они посетили площадь Славы, площадь Куйбышева, площадь Революции, прогулялись по набережной Волги. Также гости побывали в музее «Умный дом бабочек», музее РЖД, бункере Сталина и в музее «Самара Космическая». Молодым людям понравился и город, и его жители. По их словам, самарцы – очень дружелюбные. Некоторые иностранные студенты даже захотели остаться здесь жить.

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