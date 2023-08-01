Врачи Самарской области предостерегают жителей от смертельных легочных заболеваний

Медики советуют самарцам отказаться от курения и регулярно проходить диспансеризацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские врачи обеспокоены здоровьем жителей области, которые в постковидное время не замечают симптомов и других смертельных болезней. Серьезный вирус мог обострить заболевания дыхательной системы.

– За последние два года, по данным статистики, в России впервые зафиксированных заболеваний легочной системы выявлено около 7 миллионов случаев. Это устрашающая цифра. Болезнь давала свои осложнения. Выявляли не только хроническую обструктивную болезнь легких, но и бронхиальную астму. У кого-то обнаружился фиброз легочной ткани, и причину таких изменений врачи объяснить не могли, – пояснила самарский врач Лина Шван в эфире ГТРК «Самара».

Самарские врачи также отметили, что заболевания дыхательной системы до сих пор занимают одно из лидирующих мест по числу смертности. Для предупреждения болезней медики советуют вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и регулярно проходить диспансеризацию.

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