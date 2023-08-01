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НовостиОбщество1 августа 2023 8:10

В Самаре родителям рассказали о преимуществах грудного вскармливания

Самарский педиатр рассказал о правильном грудном вскармливании
Алена ПРОВКИНА
Врач рассказал о преимуществах грудного вскармливания

Врач рассказал о преимуществах грудного вскармливания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали о преимуществах грудного вскармливания. Оно помогает полноценному развитию младенца.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, самая естественная и безопасная форма питания ребенка – это грудное вскармливание. Главный педиатр Самары Светлана Пыркова отметила, что вскармливание рекомендуется применять до 2 лет. Грудное молоко – это комбинация белков, жиров, углеводов, витаминов и биологически активных веществ, которые легко усваиваются в пищеварительном тракте ребенка.

Правильное вскармливание способствует снижению заболеваемости детей до 2-х лет с острыми кишечными инфекциями, респираторными инфекциями, отитами и даже бронхиальной астмой.