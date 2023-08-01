В Самаре строительная готовность врачебной амбулатории больницы № 6 достигла 50%

Специалисты раньше рассчитывают приступить к лицензированию объекта и начать прием пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают возводить врачебную амбулаторию, рассчитанную на 300 посещений в смену, на территории больницы № 6. В настоящий момент ее готовность составляет более 50%.

— Строительные работы идут с опережением графика. Мы рассчитываем раньше приступить к лицензированию объекта и начать прием пациентов. После полной строительной готовности начнется благоустройства прилегающей территории, — рассказали в минздраве Самарской области.

В новой амбулатории будут принимать пациентов врачи общей практики, участковые терапевты и врач-гинеколог. Напомним, строительство модульного корпуса площадью около 500 квадратных метров началось в мае.

В настоящее время специалисты уже смонтировали фасад и кровлю. Ожидается еще поставка мебели и медицинской техники.

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