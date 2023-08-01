Самарец пытался передать в колонию спрятанные в брикет с маслом наркотики

Обмануть сотрудников колонии не удалось / Фото: УФСИН по Самарской области

В Самарской области в исправительной колонии № 3 сотрудники обнаружили в одной из посылок наркотические вещества. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по региону.

Сотрудники исправительной колонии пресекли передачу запрещенного вещества осужденному. При досмотре посылок ими был обнаружен интересный «тайник». Мужчина пытался передать осужденному сильнодействующие наркотики, заранее спрятав их в брикет сливочного масла. По результатам экспертизы было установлено, что общая масса запрещенного вещества составила 8,95 грамм.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. В дальнейшем, вероятно, будет возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.