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НовостиОбщество1 августа 2023 8:48

В Самаре продолжают благоустройство территории на улице Агибалова

Самарские подрядчики приступили к обустройству двух площадок на улице Агибалова
Алена ПРОВКИНА
Специалисты распланировали территории. Фото: мэрия

Специалисты распланировали территории. Фото: мэрия

В Самаре специалисты продолжают реализацию губернаторского проекта «Содействие». В областной столице благоустраивают площадки на улице Агибалова.

По информации городской администрации, подрядчики распланировали территории под тематические площадки и ведут установку бортового камня. Преображение на улице Агибалова является частью масштабного проекта «Остров дружбы», инициированного жителями дворовых территорий на трех улицах: Агибалова, Никитинская и Ульяновская.

Согласно дизайн-проекту, специалисты асфальтируют тротуарные дорожки, обустроят две площадки на безопасном покрытии, установят игровое оборудование, спортивные тренажеры, садовую мебель, урны и ограждения.