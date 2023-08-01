В Самаре продолжают благоустройство территории на улице Агибалова

Специалисты распланировали территории. Фото: мэрия

В Самаре специалисты продолжают реализацию губернаторского проекта «Содействие». В областной столице благоустраивают площадки на улице Агибалова.

По информации городской администрации, подрядчики распланировали территории под тематические площадки и ведут установку бортового камня. Преображение на улице Агибалова является частью масштабного проекта «Остров дружбы», инициированного жителями дворовых территорий на трех улицах: Агибалова, Никитинская и Ульяновская.

Согласно дизайн-проекту, специалисты асфальтируют тротуарные дорожки, обустроят две площадки на безопасном покрытии, установят игровое оборудование, спортивные тренажеры, садовую мебель, урны и ограждения.