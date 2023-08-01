В Самаре нашли парня, нарисовавшего свастику во дворе на ул. Ново-Вокзальной

Молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские нашли парня, который вместе с приятелем нарисовал свастику во дворе на улице Ново-Вокзальной в Самаре. Им оказался 20-летний житель Волжского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, запрещенная символика появилась во дворе 20 июля. Местные жители сняли на видео, как двое молодых людей краской нарисовали ее на асфальте. Недавно полицейские установили личность одного из уличных художников и задержали его. Как выяснилось, внезапный творческий порыв проснулся в безработном 20-летнем парне. В тот день он приехал в Самару, чтобы встретиться с друзьями, выпил и решил похулиганить.

По данным полицейских, рано утром молодой человек шел в компании своего знакомого по областному центру. Проходя мимо дома на улице Ново-Вокзальной, он заметил в подвальном помещении банку с краской. Взял ее и нарисовал на тротуаре свастику.

Парень признал вину и раскаялся. Он извинился за свой поступок и рассказал, что совершил его в состоянии алкогольного опьянения. На молодого человека составили протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Промышленный районный суд Самары назначил ему наказание в виде административного ареста.

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