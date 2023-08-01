В Самарской области на «Дне поля» представили достижения в растениеводстве

Отдельное внимание уделяется и качеству зерна. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Самарской области прошел «День поля». На полях Самарского государственного аграрного университета продемонстрировали все разработки и достижения самарских ученых.

На «Дне поля» представили сорта степного, интенсивного и полуинтенсивного типа для различных экозон возделывания зерновых культур, а также опыт по изучению основных культур, которые адаптированы к условиям лесостепи Среднего Поволжья.

Также в Самарской области ведутся исследования по совершенствованию технологий возделывания пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои в условиях «рискованного земледелия» региона и Поволжья.

В регионе установлены и рекорды: благодаря соблюдению технологии средняя урожайность озимых в Кинельском районе составила около 35 ц/га. Отдельное внимание уделяется и качеству зерна.

— Продемонстрированные на «Дне поля» результаты работы ученых еще раз подтвердили, что для успешного и стабильного развития сельхозотрасли необходимо объединять науку, технику и технологии, — отметили в правительстве Самарской области.

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