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НовостиОбщество1 августа 2023 9:25

Самарцы пожаловались на большое количество крыс в сквере Солнечная поляна

Жители Самары показали количество крыс рядом с озером в одном из скверов
Алена ПРОВКИНА
Крупный грызун пробежал рядом с горожанами. Фото: "Самара с огоньком"

Крупный грызун пробежал рядом с горожанами. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители пожаловались на большое количество крыс в сквере в начале августа 2023 года. Они бегают вокруг озера.

- Озеро кишит крысами. Сплошная антисанитария! – отмечают пользователи социальных сетей.

Также очевидцы сообщили, что вокруг сквера, расположенного между улицами Ново-Садовой и Солнечной, стоят детские площадки. Много гуляющий молодых семей с маленькими детьми. Самарцы переживают за здоровье детей. Судя по опубликованным кадрам, крупный грызун пробегать рядом с людьми и даже не пугается их присутствия.