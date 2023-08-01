Самарцы пожаловались на большое количество крыс в сквере Солнечная поляна

Крупный грызун пробежал рядом с горожанами. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители пожаловались на большое количество крыс в сквере в начале августа 2023 года. Они бегают вокруг озера.

- Озеро кишит крысами. Сплошная антисанитария! – отмечают пользователи социальных сетей.

Также очевидцы сообщили, что вокруг сквера, расположенного между улицами Ново-Садовой и Солнечной, стоят детские площадки. Много гуляющий молодых семей с маленькими детьми. Самарцы переживают за здоровье детей. Судя по опубликованным кадрам, крупный грызун пробегать рядом с людьми и даже не пугается их присутствия.