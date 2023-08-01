Самарцам рассказали о новых штрафах за нарушения в воинском учете

Самарцам рассказали об ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали о новых штрафах за нарушения в воинском учете. Специалисты отметили, что ждет в связи с этим работодателей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, для организаций введут новую ответственность – за «неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации». К ответственности могут привлечь работодателя, не сообщившего сотрудникам о наличии повестки о призыве на военную службу, а также руководитель, который не оказал содействия в явке работника в военкомат.

Помимо этого, увеличится размер штрафа за «непредставление в установленный срок в военный комиссариат или иной орган». Для должностных лиц штраф – от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 350 до 400 тысяч рублей.