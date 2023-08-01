Жители Самарской области два раза смогут увидеть суперлуние в августе 2023 года

В этот момент наблюдается наибольшее сближение Луны и Земли. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В августе 2023 года жители Самарской области дважды смогут стать свидетелями необычного природного явления. Речь идет о суперлуние. В последний летний месяц его можно будет увидеть два раза.

Подробный астрономический календарь на месяц, в котором собраны избранные астрономические события/явления для Самарской области, опубликовало сообщество «АСТРОСАМАРА».

Так, первое суперлуние местные жители могут наблюдать уже во вторник, 1 августа. А второй раз суперлуние будет в последний месяц лета, 31 августа. Суперлунием называется явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем. В этот момент наблюдается наибольшее сближение Луны и Земли.

Отмечается, что 30 августа 2023 года Луна будет в перигее своей орбиты на расстоянии 357182 км. Помимо этого, 1 августа и весь месяц у жителей региона будет возможность увидеть появление серебристых облаков на фоне вечерней и утренней зари.

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