Визуальный контроль качества, оцифровка и распознавание документов: ИИ уверенно внедряется в бизнес

Биометрия – одна из пяти технологий искусственного интеллекта - в банковской среде уже давно используется для обеспечения защиты данных от мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На конференцию «Искусственный интеллект для бизнеса», где эксперты рассказали предпринимателям, как ИИ-решения помогают делать его эффективным, какие облачные технологии могут им помочь, какие возможности обучения существуют, собрались представители крупнейшего бизнеса из Астрахани, Волгограда, Оренбурга, Пензы, Самары, Саратова, Тольятти и Ульяновска.

Доля бизнес-процессов одного из ведущих российских банков с применением искусственного интеллекта составляет уже 75%. Искусственный интеллект участвует в выполнении задач, которые раньше в банке решал человек: какой продукт предложить конкретному клиенту, как выстроить оптимальный маршрут для инкассации, что ответить клиенту в чат-боте или кол-центре, какое количество сотрудников должно быть в определенном отделении банка, к примеру, во второй половине дня в пятницу.

- Технологии на основе искусственного интеллекта находят практическое применение в самых разных отраслях экономики и уже давно помогают бизнесу снижать затраты, оптимизировать процессы производства, принимать управленческие решения. Например, по итогам прошлого года финансовый эффект от внедрения ИИ в Сбере по всей стране составил 230 млрд руб. По нашим прогнозам, прибыль от инвестиций в искусственный интеллект будет только расти, - убежден Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка.