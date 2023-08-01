В Тольятти на ул. Карбышева водитель Hyundai сбил 7-летнего мальчика

Правоохранители проводят проверку из-за аварии с участием ребенка / Фото: ОГИБДД Тольятти

В понедельник, 31 июля 2023 года, в Тольятти на улице КАрбышева произошло ДТП. Водитель Hyundai наехал на ребенка, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает отдел ГИБДД Тольятти.

ДТП произошло примерно в 20:00. По предварительным данным полицейских, 58-летний мужчина, управляя легковым авто, сбил 7-летнего мальчика в районе дома № 9 по улице Карбышева. Сам водитель автомобиля не пострадал, однако пешеход получил травмы.

По факту ДТП теперь проводится проверка. Правоохранители продолжают выяснять подробности происшествия.

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