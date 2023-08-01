Самолет рейса Москва – Самарканд вынужденно сел в Самаре из-за больного пассажира

Воздушное судно объявило сигнал срочности «PAN». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на вторник, 1 августа 2023 года, летевший из Москвы в Самарканд самолет вынужденно приземлился в аэропорту Курумоч Самарской области. Все дело в том, что на борту стало плохо одному из пассажиров. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

— Авиаинцидент произошел в 02:42 по самарскому времени в зоне ответственности Самарского регионального центра Единой Системы Организации Воздушного Движения. При выполнении полета доложили о больном пассажире на борту, — говорится в сообщении.

Воздушное судно объявило сигнал срочности «PAN». А капитан принял решение о незапланированной посадке и запросил скорую помощь по прибытию. В результате самолет благополучно сел в 03:02 в аэропорту Курумоч. Непредвиденная ситуация произошла на самолете B-738 рейса AFL1984 Москва (Шереметьево) – Самарканд, эксплуатант ПАО «Аэрофлот».

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