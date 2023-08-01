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НовостиОбщество1 августа 2023 10:37

В Самаре каждый второго горожанин работает сверхурочно, чтобы получить повышение

Самарцы рассказали, сколько тратят времени на сверхурочную работу
Алена ПРОВКИНА
Самарцы рассказали, как относятся к переработками

Самарцы рассказали, как относятся к переработками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители работают сверхурочно. Горожане считают, что это верный способ получить повышение.

По информации группу Ренессанс страхование и исследовательского центра Зарплаты.ру, каждый второй самарец работает больше положенного времени. Горожане стараются решить проблемы с дополнительными часами в офисе с помощью выявления приоритетных задач и консультаций с психологом. При этом, горожане считают, что продвинуться по карьерной лестнице им помогут переработки. Каждый пятый утверждает, что именно благодаря этому сотрудники могут довести задачи до конца. 17% респондентов утверждают, что дополнительные рабочие часа также помогают обратить на себя внимание руководителя.

При этом, 64% опрошенных не видят необходимости в дополнительных часах. Отказ от сверхурочной работы пугает 52% респондентов.