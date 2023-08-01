Елена Лапушкина проверила работы по подготовке к отопительному сезону в Самаре

Завершить основной объем работ планируется к концу августа Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону. В текущем году планируется обновление 18 теплосетевых объектов. Во вторник, 1 августа, ход работ проверила мэр Елена Лапушкина.

– Два объекта полностью завершены, на остальных продолжаются работы. Основная часть выполняется в ночное время, когда снижается поток машин. Мы стараемся минимизировать неудобства для горожан, - рассказал главный инженер Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Климашин.

На пересечении улиц Алексея Толстого и Льва Толстого осталось около 120 метров земляных работ. По улице Куйбышева (от площади Революции до улицы Ленинградская)модернизация теплосетей уже завершена. Ведется замена теплотрассы на участке от улицы Ленинградской до Некрасовской.

В ресурсоснабжающей организации отметили, что объекты обеспечены всем необходимым. К концу августа специалисты планируют завершить основной объем работ.

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