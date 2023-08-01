В Самаре нашли живым пропавшего из пансионата 85-летнего пенсионера

Найти пенсионера помог неравнодушный самарец / Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

В Самаре успешно завершились поиски 85-летнего местного жителя. Пенсионер пропал с территории пансионата. К счастью, пенсионера нашли живым. Подробности поисковой операции сообщила волонтерская организация «ЛизаАлерт».

Пожилой житель Самары 29 июля отправился на прогулку по живописным тропам на берегу Волги, которые находятся недалеко от территории пансионата, в котором он проживает. С собой мужчина не взял ни воды, ни еды, ни лекарств. При этот в тот день на улице стояла 34-градусная жара.

Информация о пропаже пенсионера поступила в ДПСО «ЛизаАлерт». В поиске мужчины приняли участие 25 человек. Было расклеено 150 ориентировок. Кроме того, волонтеры дважды обзванивали в больницы – вдруг пропавший поступил туда. На следующий день на горячую линию поискового отряда поступил звонок от местного жителя. Он рассказал о возможном местонахождении пенсионера.

Благодаря работе волонтеров и самарцу, который обратил внимание на прогуливающегося ранним утром пожилого человека, пенсионер был найден живым и здоровым. Сейчас его состоянию ничего не угрожает.

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