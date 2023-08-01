Самарец показал, как расчистили территорию на Кировском рынке

Участок освобождают для дальнейших работ. Фото: Евгений Щекин

В Самаре местные жители продолжают делиться процессом работы на Кировском рынке. Городской блогер Евгений Щекин показал, как расчистили территорию.

Судя по опубликованным кадрам, теперь на месте торговых лавок открытая площадка. На участке планируют продолжить освобождение земли от незаконной торговли, чтобы создать транспортно-пересадочный узел. При этом, специалисты отмечают, что уже нашли варианты взаимодействия с собственниками. Пока рынок приводят в порядок - устанавливают современные торговые киоски.

Согласно данным городской администрации, сейчас прорабатывают вопрос обустройства дополнительный мест для парковки около ОДК «Кузнецова». Схема организации находится на согласовании.