Развитие туризма и строительной отрасли обсудили в Самарской области

На территории Самарской области в сфере строительства оказывается 22 услуги в электронном виде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 31 июля, в правительстве Самарской области прошло оперативное совещание, на котором обсуждались работа по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и по цифровой трансформации предоставления госуслуг в сфере строительства.

В 2023 году на реализацию нацпроекта в сфере туризма направлено 577 миллионов рублей. Так, школьники региона могут отправиться в бесплатные туристические поездки по территории Самарской области.

Также уже определили 56 получателей гранта, которые хотят построить турбазы, круглогодичные бассейны и глэмпинги, развивать пляжи и покупать туристское оборудование. А в Сызрани продолжают создавать туристский код города. Уже отобрали проекты 56 компаний. Скоро стартует второй этап отбора.

На территории Самарской области в сфере строительства оказывается 22 услуги в электронном виде. Однако за разрешениями, которые выдают в муниципалитетах, обращаются лично или через МФЦ. Министерство строительства будет обучать муниципальных служащих в отдельных городах и районах оказывать услуги в цифровом формате.

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