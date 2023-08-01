Самарцам стало выгоднее копить деньги

Накопительный счет поможет аккумулировать средства на исполнение мечты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Финансовые учреждения помогают не только сохранить деньги, но и преумножить капитал. Например, Сбер запустил новые вклады с повышенной доходностью. Воспользоваться новыми накопительными продуктами могут зарплатные клиенты банка. Минимальная сумма новых вкладов — 100 тыс. рублей, проценты по ним выплачиваются в конце срока, расходные операции не предусмотрены. Размер ставки по вкладу зависит от суммы, способа открытия вклада (в отделении банка или онлайн) и истории сбережений клиента в банке за последние три месяца.

- Промовклад «Лучший %» очень популярен: с начала года клиенты разместили в нем более 2,3 трлн рублей, - рассказал директор департамента «Занять и сберегать» Сергей Широков. - А наш накопительный счет сочетает в себе преимущества вклада и счета: повышенную ставку и гибкость в управлении личными финансами.