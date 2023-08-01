Дело обвиняемого в убийстве «Мисс Самарская полиция-2019» передали в суд

Бывший сиделец убил сотрудницу полиции ударом ножа в грудь

Завершено расследование дела об убийстве «Мисс Самарская полиция-2019» Ирины Янковской. Осенью прошлого года 30-летнюю женщину лишили жизни, воткнув нож в грудь. Обвиняемым проходит бывший сиделец – 34-летний мужчина.

Тело Ирины Янковской, которая работала инспектором по делам несовершеннолетних в ГУ МВД по Самарской области, нашли ранним утром 2 ноября 2022 года возле одного из ночных клубов на улице XXII Партсъезда. Ее убили ударом ножа в грудь. Подозреваемого задержали в течение нескольких часов. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний Роман Каверин. В ходе допроса мужчина частично признал свою вину. Рассказал, что ранил женщину в пылу ссоры.

В отношении самарца тогда возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Также ему вменяют четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области. На время следствия Роман Каверин находился в СИЗО. Скоро его начнут судить. Правоохранители уже передали дело на рассмотрение в суд.

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