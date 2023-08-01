В Самарской области центр «Мой бизнес» запустил новые меры поддержки

Самарцы смогут принять участие в конкурсном отборе

В Самарской области продолжает реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательства». В регионе расширяют перечень инструментов поддержки для предпринимателей.

- Сегодня в Самарской области официально зарегистрировано более 186 тысяч самозанятых. И каждый из них, принявший решение работать в легальном поле, может претендовать на все действующие меры поддержки, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одной из новых мер поддержки стала совместная работа центра «Мой бизнес» и шоурума «Наши». Получатели услуги смогут опубликовать информацию о товарах и продукции на онлайн витрине для самозанятых, а также получить месяц бесплатного размещения. Отбор претендентов пройдет на конкурсной основе. Эксперты выберут трех победителей. Подать заявку можно до 28 августа по ссылке.