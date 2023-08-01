В Самарской области ураган повредил кровли 12 зданий, отключил газ и электричество

Работу объектов восстановили аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций. Фото: "Тревожный Кинель"

Стало известно, какой урон нанес Самарской области сильный ураган, который обрушился 29 июля. Об этом шла речь 31 июля во время оперативного совещания в правительстве региона.

— В субботу во время грозы со шквалистым ветром повредились кровли 12 жилых зданий в семи муниципальных образованиях области. Также отключилось газоснабжение в одном и электроснабжение – в трех населенных пунктах, — сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по Самарской области.

Работу объектов восстановили аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций. Председатель областного правительства Виктор Кудряшов поручил узнать у глав муниципалитетов, требуется ли дополнительная помощь для ликвидации последствий разрушений, и в случае необходимости предоставить ее.

Помимо этого, отмечается, что за прошедшую неделю чрезвычайных ситуаций в регионе зарегистрировано не было. Однако из-за жаркой и ветреной погоды за неделю произошло 8 лесных пожаров и 57 возгораний в результате неконтролируемого пала сухой травы. Их оперативно ликвидировали. На предстоящую неделю планируется установить 2-3 класс пожарной опасности.

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