В самарском Роспотребнадзоре поделились секретами выбора идеальных арбузов и дынь

Арбузы и дыни стоит покупать только в специально оборудованных для продаж местах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области рассказали, как выбрать идеальные арбузы и дыни. Ведомство составило инструкцию с информацией о том, где купить самые вкусные бахчевые культуры и на что обращать внимание при их выборе.

По словам специалистов, арбузы и дыни стоит покупать только в специально оборудованных для продаж местах. При покупке в точках, где товары лежат на земле или вдоль дороги, арбузы и дыни могут не соответствовать нормам качества. А при продаже заранее разрезанных плодов на пробу или на продажу велика вероятность пищевого отравления. При этом стоит также обратить внимание на наличие необходимых у продавца медицинской книжки и сертификатов или деклараций о качестве товара.

У сладкого арбуза сухая плодоножка и светлое или оранжевое пятно на боку, а у дыни ярко выраженный аромат и чуть мягкая противоположная от хвостика сторона. Продукты должны быть без повреждений. Разрезанные плоды необходимо хранить в холодильнике.

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