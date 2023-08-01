Две легковушки загорелись после столкновения с большегрузом в Самарской области

В результате столкновения произошел розлив топлива и возгорание двух легковушек. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 1 августа, в Красноярском районе Самарской области произошло массовое ДТП. По предварительной версии, столкнулись большегруз и два легковых автомобиля, которые впоследствии загорелись.

— Сообщение о ДТП на 1061 км автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Конезавод поступило в полицию в 13:33. В результате столкновения произошел розлив топлива и возгорание двух легковушек, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящий момент, данные о погибших и пострадавших уточняются. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Место аварии оградили, свидетелей опросили, а для беспрепятственного движения транспорта организовали реверсивное движение.

Напомним, 1 августа в Самарской области произошло еще одно серьезное ДТП, в ходе которого большегруз Scania столкнулся с маневровым поездом. В аварию попали девять человек, один из которых погиб.

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