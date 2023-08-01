В рамках конкурса многодетные семьи поделились историями своего семейного счастья / Фото: Единая Россия

Завершился второй этап премии «Семья России», в котором многодетные семьи делились историями своего семейного счастья, рассказывали трогательные и курьезные эпизоды из жизни. Его участниками стали 58 семей из 12 регионов страны.

На конкурс поступило более полусотни работ. Первое место по числу историй заняла Волгоградская область (18). Также активно принимали участие семьи их Свердловской области, Краснодарского края и других регионов. Самым популярным форматом конкурсных работ стало эссе. Ознакомиться с историями победителей можно на сайте проекта.

Напомним, премия «Семья России» - это многоэтапный конкурс. Он реализуется в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» при поддержке фонда президентских грантов.

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