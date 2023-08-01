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НовостиОбщество1 августа 2023 11:58

В Самарской области правоохранители провели антинаркотические беседы

Самарские полицейские поговорили с молодежью о вреде наркотиков
Алена ПРОВКИНА
Полицейские поговорили с ребятами. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские поговорили с ребятами. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники полиции продолжают на регулярной основе проводить антинаркотические беседы с молодежью. Правоохранители встретились с подростками в оздоровительных лагерях.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, во время беседы полицейские рассказали ребятам о вреде употребления наркотических веществ, обсудили последствия наркомании, а также проинформировали об уголовной и административной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В конце мероприятия подросткам показали документальный фильм.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что последствия употребления могут привести к смерти. В завершении разговора подросткам напомнили о правилах безопасности.