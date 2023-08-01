В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильной жары

Начало августа будет жарким
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В среду, 2 августа 2023 года, в Самарскую область вновь придет сильная жара. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
– Днем 2 августа в большинстве районов Самарской области максимальная температура воздуха составит +30, +32. Объявлен желтый уровень опасности, – информируют синоптики.
Согласно прогнозу, осадков в среду не ожидается. Они придут в четверг, 3 августа. В этот день местами по области пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха при этом составит +27, +32 градуса, а порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду.
В пятницу, 4 августа, осадки вновь отступят, а жаркая погода сохранится.
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