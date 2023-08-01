Самарские актеры сыграли в новом сезоне сериала «257 причин, чтобы жить»

Оба актера - уроженцы Новокуйбышевска / Фото: предоставлено телеканалом ТНТ

Актеры из Самарской области Максим Лагашкин и Андрей Смиреннов снялись в новом сезоне сериала «257 причин, чтобы жить». Он выйдет в эфир на телеканале ТНТ уже на следующей неделе.

Максим Лагашкин – уроженец Новокуйбышевска. За его плечами уже более 150 успешных проектов. В новом сезоне «257 причин, чтобы жить» сыграет персонажа по имени Олег. Актер играл в театре им. Маяковского. Помимо актерской деятельности, Максим Лагашкин также является продюсером и соучредителем кинокомпании «Синематограф».

Андрей Смиреннов также уроженец Новокуйбышевска. Он не только окончил театральное училище им. Щепкина, но также обучался и работал в Японии в театральной компании. В послужном списке актера более 15 проектов. В сериале «257 причин, чтобы жить» играет персонажа по имени Димон.

Зрителей ждет вдохновляющая история о том, как не откладывать на потом свое счастье. Показ нового сезона сериала стартует в понедельник, 7 августа 2023 года.

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