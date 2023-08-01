В Самаре отправили под суд подростка, который порезал ножом одноклассника

ЧП произошло в школе №91 весной текущего года. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Школьника обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему однокласснику.

Напомним, ЧП произошло в школе №91 в апреле 2023 года. Двое 16-летних подростков устроили скандал на перемене, в ходе которого один из них достал нож. Девятиклассник нанес своему оппоненту удары в спину и шею. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи и полиция. Пострадавший был госпитализирован, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Одноклассники предполагали, что причиной поножовщины мог стать крупный долг или девушка. Истинный мотив школьника пока остается загадкой. В ближайшее время он предстанет перед судом по статье статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

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