Инкассаторы Сбера обслуживают около 190 тысяч объектов по всей России

Каждый день инкассаторы банка совершают более 4100 выездов / Фото: пресс-служба Сбербанка

1 августа отмечается Всероссийский день инкассатора. В 1939 году в этот день была создана служба инкассации при Госбанке СССР.

Сегодня только в инкассации Сбера работает 8 774 сотрудников. Инкассаторская служба банка обслуживает 189 тысяч объектов — это собственные офисы и банкоматы, а также 113 тысяч клиентских объектов и 18 тысяч объектов других банков.

Каждый день инкассаторы банка совершают более 4100 выездов, общее количество маршрутов — 2 920. В 2022 году они проехали 137,5 млн км — это 3 716 кругосветных путешествий или 171 полет на Луну и обратно. Для работы банк использует 3 806 спецавтомобилей (если их выстроить в одну линию, получится колонна длиной 21 км) и 3 530 спецконтейнеров.

— Наша служба инкассации — одна из самых высокотехнологичных в мире. Для перевозки ценностей мы используем спецконтейнеры, которые окрашивают денежные средства краской при несанкционированном доступе. Инкассаторы работают на спецавтомобилях, которые постоянно контролируются через центр мониторинга и при риске нападения или угона специальное транспортное средство блокируется. Тестируются системы искусственного интеллекта, которые помогают в реальном времени оценивать внешние угрозы, предупреждать о потенциальной опасности и контролировать соблюдение сотрудниками требований безопасности. Я поздравляю всех инкассаторов с профессиональным праздником и желаю спокойной работы, — отметил директор центра управления наличным денежным обращением банка Алексей Пономаренко.

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