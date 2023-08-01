Этим летом в регионе капитально ремонтируют 79 школ Фото: правительство Самарской области

В Самарской области продолжается подготовка школ к новому учебному году. Данная работа находится на контроле губернатора Дмитрия Азарова. Этим летом в регионе капитально ремонтируют 79 школ. В основном это те учебные заведения, что находятся сельской местности. В 53 школах обновляют пищеблоки.

- Мы строим новые школы, приводим в порядок существующие образовательные учреждения. И работу эту продолжим, вне всякого сомнения, - подчеркнул глава региона в недавнем эфире на местном телеканале.

Отметим, образовательные учреждения Самарской области обновляют не только федеральные и областные средства. В десятках школ проводят частичный ремонт за счет средств муниципальных бюджетов.

В настоящее время завершается ремонт средней школы № 2 в поселке Суходол Сергиевского района. Ее обновляют впервые за 35 лет по федеральной программе «Развитие образования». Работы проходили в два этапа. В 2022 году провели внутренний ремонт трехэтажного здания, заменили инженерные коммуникации, окна и двери, привели в порядок полы и потолки. Весной и летом 2023 года шел ремонт фасада, крылец, отмостков. Работы близятся к завершению. Объект планируют сдать раньше срока.

В скором времени система образования региона пополнится новыми школами. В ближайшие недели введут в эксплуатацию новый корпус образовательного центра «Южный город» на 1500 мест. Также в 2023 году достроят школы на 675 и 1600 мест в Тольятти, школу на 450 мест в селе Тимофеевка Ставропольского района. А в 2024 году откроет свои двери школа на 1100 мест в микрорайоне Волгарь в Самаре. Кроме того, идет подготовка к строительству нового учебного заведения в микрорайоне Крутые Ключи. В общей сложности в ближайшие два года в Самарской области введут девять новых школ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.