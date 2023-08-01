40-летний мужчина утонул в затоне Щучий в Самарской области 1 августа 2023 года

В работе было задействовано 4 водолаза и водолазный катер. Фото: ПСС Самарская область

Утром во вторник, 1 августа 2023 года, в Самарской области произошла трагедия. На реке Самара утонул мужчина. Информацию о происшествии сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

ЧП произошло в затоне Щучий. Отряд приступил к поиску 40-летнего мужчины в 8:00, было задействовано 4 водолаза и водолазный катер. Работы велись по заявлению оперативников.

– Поисково-спасательные работы заняли около часа. Рельеф дна имел перепад с 1 до 8 метров. Мутная вода и обилие донной растительности осложняли поисковые работы, – поделились в региональной ПСС.

Спустя время водолазы подняли тело погибшего – его обнаружили на глубине 5 метров. Он был доставлен на берег. Теперь полицейским предстоит выяснить обстоятельства гибели мужчины.

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