В Самаре устроят танцевальный вечер для людей серебряного возраста

Танцевальный вечер для старшего поколения состоится в Самаре уже второй раз / Фото: Единая Россия

В воскресенье, 6 августа 2023 года, в Самаре пройдет танцевальный вечер «Главное, ребята, сердцем не стареть». На него приглашают людей серебряного возраста. Мероприятие организуют в рамках федерального проекта «Старшее поколение» при поддержке «Единой России».

Танцевальный вечер устроят в ДК «Заря». Начало в 14:00. Жителей Самары ждет обучение историко-бытовым бальным танцам под руководством тренеров из студии «Империя». Присоединиться к проекту могут не только люди старшего поколения, но и все желающие любого возраста. Главное – желание танцевать.

Отметим, это будет уже второй танцевальный вечер для самарцев серебряного возраста. В первый раз вместе со старшим поколением танцам обучались активисты «Молодой гвардии».

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