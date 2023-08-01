Экспортерам Самарской области рассказали о действующих мерах поддержки

В Самарской области перечень мер поддержки обновляется в рамках нацпроектов. Фото: министерство экономического развития Самарской области

Самарские предприниматели активно осваивают зарубежные рынки. Они поставляют свои товары в Турцию, на Ближний Восток, в Узбекистан, Казахстан, Белоруссию и ряд других стран. Так, протеиновые печенья и батончики, которые производят в Тольятти, пользуются спросом в Узбекистане, Казахстане, Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ.

– Несмотря на новые экономические условия, продукция наших производителей все также востребована дружественными странами. И мы помогаем им выходить на внешние рынки, содействуя в поиске наиболее подходящих стран и зарубежных партнеров, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Экспортеры Самарской области могут рассчитывать на ряд мер поддержки. Они регулярно обновляются в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Получить помощь можно в региональном Центре поддержки экспорта. В прошлом году предприниматели при его содействии заключили контракты на 2,8 млрд. рублей.

На текущий момент предприниматели могут получить поддержку в поиске иностранных партнеров, сопровождении контракта, размещении на торговых площадках. Помимо этого, им доступно участие в международных выставках, международных и реверсных бизнес-миссиях.

Ознакомиться с полным перечнем инструментов поддержки можно здесь. Получить консультации можно в Центре поддержки экспорта Самарской области (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) или по телефону «горячей линии»: 8(800)300-63-63.