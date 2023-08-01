В Самаре почтили память экс-гендиректора мотостроительного завода Леонида Чечени

На митинг памяти Леонида Чечени собрались ветераны и сотрудники предприятия / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В Самаре прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 110-летию со дня рождения гендиректора КМПО им. М.Ф. Фрунзе (ныне ПАО «ОДК-Кузнецов») Леонида Чечени. Он возглавлял завод в течение 20 лет и руководил внедрением в серийное производство моторов марки «НК» и ракетных двигателей.

Работники предприятия и бывшие сослуживцы Леонида Чечени почтили его память, возложив цветы к месту захоронения. Также прошел торжественный митинг перед мемориальной доской, установленной на основной площадке «Кузнецова».

Алексей Соболев возложил цветы к мемориальной доске Леонида Чечени / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

– Серийное производство всех двигателей, выпускаемых сейчас заводом, было заложено Леонидом Степановичем. Он принимал участие в разборе всех проблемных вопросов и всегда требовал высочайшего качества выпускаемой продукции, – поделился ветеран предприятия, профессор Валерий Курбатов, который с 1981 по 2008 год работал на посту главного инженера.

По словам управляющего директора ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексея Соболева, становление современной пилотируемой космонавтики и дальней авиации, развитие газотранспортной отрасли происходило во многом при участии и под руководством Леонида Чечени и Николая Кузнецова, который тогда возглавлял ОКБ, разрабатывавшее двигатели марки «НК». Он отметил, что сейчас завод – одно из самых высокотехнологичных предприятий страны. Его модернизация стала возможной из-за уникальных компетенций, которые появились в те годы, сохраняются и преумножаются до сих пор.

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