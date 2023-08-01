Движение транспорта по мосту через реку Самара перекроют с 3 августа 2023 года

Ограничения будут действовать с 3 по 7 августа Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается преображение улицы Главной. Ремонт уже завершен на участке от перекрестка с улицей Шоссейной до старого моста через реку Самара, а также в створе на противоположной стороне – от дома № 1 по улице Князя Григория Засекина до мостового перехода.

– Рабочие заменят покрытие и на мостовом переходе, который соединяет отдаленный Куйбышевский район с центром города – его исторической частью, – рассказал руководитель управления развития, реконструкции и ремонта Ильдар Ибрагимов.

В связи с ремонтом движение по мосту временно перекроют, однако ограничения будут действовать только в ночное время. Мост перекроют в оба направления в ночь с 3 на 4 августа 2023 года. Изменения будут действовать до 7 августа 2023 года – к утру движение планируется восстановить.

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